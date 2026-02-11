Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (11)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (11) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (11)
CAMPEONATO BRASILEIRO
- Mirassol x Cruzeiro – 19h – Sportv e Premiere
- Chapecoense x Coritiba – 19h – Premiere
- Atlético-MG x Remo – 20h – Premiere
- São Paulo x Grêmio – 21h30 – Globo, ge tv e Premiere
- Vasco x Bahia – 21h30 – Globo e Premiere
CAMPEONATOS ESTADUAIS
CAMPEONATO CEARENSE (DISPUTA DE 5° LUGAR)
- Horizonte x Iguatu – 19h – FCF TV
CAMPEONATO GOIANO
- Crac x Goiás – 19h30 – Canal GOAT
CAMPEONATO PERNAMBUCANO
- Santa Cruz x Náutico – 20h – Canal GOAT e TV FPF Betnacional
CAMPEONATO PARAENSE
- Cametá x Paysandu – 20h – Canal do Benja
CAMPEONATO PARANAENSE
- Cascavel x Andraus – 20h – Canal GOAT e TV Paraná Turismo
CAMPEONATO AMAZONENSE
- Amazonas x Itacoatiara – 21h – N Sports
COPA DA ARGENTINA
- Rosario Central x Sportivo Belgrano – 19h – Xsports
- Central Córdoba x Gimnasia Jujuy – 21h15 – Xsports
PRÉ-LIBERTADORES
- Alianza Lima x 2 de Mayo – 21h30 – ESPN e Disney+
SUL-AMERICANO FEMININO SUB-20
- Peru (F) x Brasil (F) – 18h – Sportv 3
CAMPEONATO MEXICANO FEMININO
Atlético San Luis (F) x Pachuca (F) – 22h – Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- Manchester City x Fulham – 16h30 – ESPN e Disney+
- Nottingham Forest x Wolverhampton – 16h30 – ESPN 3 e Disney+
- Aston Villa x Brighton – 16h30 – Disney+
- Crystal Palace x Burnley – 16h30 – Disney+
- Sunderland x Liverpool – 17h15 – Disney+
CAMPEONATO ITALIANO – SEGUNDA DIVISÃO
- Südtirol x Monza – 15h – OneFootball
- Avellino x Frosinone – 16h – OneFootball
CAMPEONATO ESCOCÊS
- Motherwell x Rangers – 17h – Canal GOAT e OneFootball
COPA DA ITÁLIA (QUARTAS)
- Bologna x Lazio – 17h – SportyNet (TV e YouTube)
COPA DO REI (SEMIFINAL)
- Athletic Bilbao x Real Sociedad – 17h – Xsports, ESPN 4 e Disney+
COPA DA BÉLGICA (SEMIFINAL)
- Union Saint-Gilloise x Charleroi – 16h30 – DAZN
COPA DA ALEMANHA (QUARTAS)
- Bayern x RB Leipzig – 16h45 – ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO
- Carl Zeiss Jena (F) x Bayern (F) – 14h – DAZN
CHAMPIONS LEAGUE FEMININA
- OH Leuven (F) x Arsenal (F) – 14h45 – ESPN 4 e Disney+
- Paris FC (F) x Real Madrid (F) – 17h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+