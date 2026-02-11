Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (11)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Vasco x Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (11) pela Série A
Foto: Divulgação/EC Bahia

agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (11) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (11)

CAMPEONATO BRASILEIRO

  • Mirassol x Cruzeiro – 19h – Sportv e Premiere
  • Chapecoense x Coritiba – 19h – Premiere
  • Atlético-MG x Remo – 20h – Premiere
  • São Paulo x Grêmio – 21h30 – Globo, ge tv e Premiere
  • Vasco x Bahia – 21h30 – Globo e Premiere

CAMPEONATOS ESTADUAIS

CAMPEONATO CEARENSE (DISPUTA DE 5° LUGAR)

  • Horizonte x Iguatu – 19h – FCF TV

CAMPEONATO GOIANO

  • Crac x Goiás – 19h30 – Canal GOAT

CAMPEONATO PERNAMBUCANO

  • Santa Cruz x Náutico – 20h – Canal GOAT e TV FPF Betnacional

CAMPEONATO PARAENSE

  • Cametá x Paysandu – 20h – Canal do Benja

CAMPEONATO PARANAENSE

  • Cascavel x Andraus – 20h – Canal GOAT e TV Paraná Turismo

CAMPEONATO AMAZONENSE

  • Amazonas x Itacoatiara – 21h – N Sports

COPA DA ARGENTINA

  • Rosario Central x Sportivo Belgrano – 19h – Xsports
  • Central Córdoba x Gimnasia Jujuy – 21h15 – Xsports

PRÉ-LIBERTADORES

  • Alianza Lima x 2 de Mayo – 21h30 – ESPN e Disney+

SUL-AMERICANO FEMININO SUB-20

  • Peru (F) x Brasil (F) – 18h – Sportv 3

CAMPEONATO MEXICANO FEMININO
Atlético San Luis (F) x Pachuca (F) – 22h – Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • Manchester City x Fulham – 16h30 – ESPN e Disney+
  • Nottingham Forest x Wolverhampton – 16h30 – ESPN 3 e Disney+
  • Aston Villa x Brighton – 16h30 – Disney+
  • Crystal Palace x Burnley – 16h30 – Disney+
  • Sunderland x Liverpool – 17h15 – Disney+

CAMPEONATO ITALIANO – SEGUNDA DIVISÃO

  • Südtirol x Monza – 15h – OneFootball
  • Avellino x Frosinone – 16h – OneFootball

CAMPEONATO ESCOCÊS

  • Motherwell x Rangers – 17h – Canal GOAT e OneFootball

COPA DA ITÁLIA (QUARTAS)

  • Bologna x Lazio – 17h – SportyNet (TV e YouTube)

COPA DO REI (SEMIFINAL)

  • Athletic Bilbao x Real Sociedad – 17h – Xsports, ESPN 4 e Disney+

COPA DA BÉLGICA (SEMIFINAL)

  • Union Saint-Gilloise x Charleroi – 16h30 – DAZN

COPA DA ALEMANHA (QUARTAS)

  • Bayern x RB Leipzig – 16h45 – ESPN 2 e Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO

  • Carl Zeiss Jena (F) x Bayern (F) – 14h – DAZN

CHAMPIONS LEAGUE FEMININA

  • OH Leuven (F) x Arsenal (F) – 14h45 – ESPN 4 e Disney+
  • Paris FC (F) x Real Madrid (F) – 17h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Assuntos Relacionados
Foto de Vasco x Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (11) pela Série A Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (11)

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (11)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026

Ian Laurindo* Há 38 minutos
Foto de Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (11)

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (11)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Ian Laurindo* Há 39 minutos

Jogada

Floresta inicia venda de ingressos para duelo contra o Ceará; veja valores

Equipe se enfrentam pelo jogo de ida das semifinais no domingo

Vladimir Marques 10 de Fevereiro de 2026

Jogada

Perto dos 100 jogos, Leston comemora volta do Floresta às semifinais e projeta duelos com o Ceará

Treinador dirige o Verdão pela 1ª vez em uma Série A Cearense

Redação 10 de Fevereiro de 2026
Foto de um esquiador em pleno voo com traje vermelho e azul e o logotipo dos anéis olímpicos nas Olimpíadas de Inverno. Imagem usada em matéria sobre o uso de ácido hialurônico na região genital para melhorar desempenho.

Jogada

Olimpíadas de Inverno: uso de ácido hialurônico por atletas de esqui é investigado

Saltadores estariam usando substância no pênis para melhorar desempenho.

Redação 10 de Fevereiro de 2026
vina

Jogada

Vina chega aos 50 gols pelo Ceará e recebe homenagem do clube: 'Honrado e privilegiado'

Camisa 29 soma 85 participações em gols com a camisa do Vovô

Redação 10 de Fevereiro de 2026