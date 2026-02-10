Floresta inicia venda de ingressos para duelo contra o Ceará; veja valores

O Floresta iniciou, nesta terça-feira (10), a venda de ingressos para o jogo de ida contra o Ceará. As equipes se enfrentam no domingo (15), às 16h no PV, em duelo da semifinal do Campeonato Cearense de 2026 com mando do Verdão.

Os valores vão de R$ 10 a 80 reais. O torcedor pode comprar os bilhetes neste link.

A torcida do Floresta ficará no setor amarelo, enquanto a do Ceará nos setores: Social, Azul e Laranja.

Confira valores e setores disponíveis.

Setor Amarelo (mandante)

* Inteira: R$ 20,00

* Meia-entrada: R$ 10,00

Setor Azul (visitante)

Inteira: R$ 20,00

Meia-entrada: R$ 10,00

Setor Laranja (visitante)

Inteira: R$ 20,00

Meia-entrada: R$ 10,00

Setor Social (visitante)

Meia-entrada: R$ 40,00

Inteira: R$ 80,00

Mais sobre o Confronto

O Verdão ficou em segundo do Grupo B na primeira fase com 7 pontos, atrás apenas do Ceará com 10.

Na 2ª Fase, voltou a ser 2º lugar, com 4 pontos, outra vez atrás do Ceará, com 7, definindo o duelo das semifinais.

O jogo de volta será no dia 22, às 18 horas, com mando do Ceará.