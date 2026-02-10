Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Floresta inicia venda de ingressos para duelo contra o Ceará; veja valores

Equipe se enfrentam pelo jogo de ida das semifinais no domingo

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:22)
Jogada
Legenda: Floresta e Ceará duelarão pela semifinal do Cearense
Foto: FABIANE DE PAULA / SVM

O Floresta iniciou, nesta terça-feira (10), a venda de ingressos para o jogo de ida contra o Ceará. As equipes se enfrentam no domingo (15), às 16h no PV, em duelo da semifinal do Campeonato Cearense de 2026 com mando do Verdão. 

Os valores vão de R$ 10 a 80 reais. O torcedor pode comprar os bilhetes neste link

A torcida do Floresta ficará no setor amarelo, enquanto a do Ceará nos setores: Social, Azul e Laranja.

Confira valores e setores disponíveis.

Setor Amarelo (mandante) 

* Inteira: R$ 20,00
* Meia-entrada: R$ 10,00

Setor Azul (visitante)

Inteira: R$ 20,00
Meia-entrada: R$ 10,00

Setor Laranja (visitante)

Inteira: R$ 20,00
Meia-entrada: R$ 10,00

Setor Social (visitante)

Meia-entrada: R$ 40,00
Inteira: R$ 80,00

Mais sobre o Confronto

O Verdão ficou em segundo do Grupo B na primeira fase com 7 pontos, atrás apenas do Ceará com 10.

Na 2ª Fase, voltou a ser 2º lugar, com 4 pontos, outra vez atrás do Ceará, com 7, definindo o duelo das semifinais.

O jogo de volta será no dia 22, às 18 horas, com mando do Ceará.

Assuntos Relacionados

Jogada

Floresta inicia venda de ingressos para duelo contra o Ceará; veja valores

Equipe se enfrentam pelo jogo de ida das semifinais no domingo

Vladimir Marques Há 33 minutos

Jogada

Perto dos 100 jogos, Leston comemora volta do Floresta às semifinais e projeta duelos com o Ceará

Treinador dirige o Verdão pela 1ª vez em uma Série A Cearense

Redação Há 1 hora
Foto de um esquiador em pleno voo com traje vermelho e azul e o logotipo dos anéis olímpicos nas Olimpíadas de Inverno. Imagem usada em matéria sobre o uso de ácido hialurônico na região genital para melhorar desempenho.

Jogada

Olimpíadas de Inverno: uso de ácido hialurônico por atletas de esqui é investigado

Saltadores estariam usando substância no pênis para melhorar desempenho.

Redação Há 1 hora
vina

Jogada

Vina chega aos 50 gols pelo Ceará e recebe homenagem do clube: 'Honrado e privilegiado'

Camisa 29 soma 85 participações em gols com a camisa do Vovô

Redação Há 2 horas
torcedores

Jogada

Fortaleza inicia venda de ingressos para duelo contra o Ferroviário; veja detalhes

Equipes se enfrentam no sábado, pelo Cearense

Redação 10 de Fevereiro de 2026
jogador

Jogada

Fortaleza anuncia contratação de Rodriguinho; atacante foca no acesso à Série A

Tricolor volta a campo no sábado, quando enfrenta o Ferroviário no Cearense

Crisneive Silveira 10 de Fevereiro de 2026