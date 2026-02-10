Atleta norueguês revela traição após conquistar medalha nos Jogos de Inverno
Sturla Lægreid viralizou ao admitir erro pessoal durante entrevista ao vivo depois da prova.
Sturla Lægreid protagonizou um dos momentos mais comentados dos Jogos Olímpicos de Inverno ao misturar conquista esportiva com um desabafo pessoal. Após garantir a medalha de bronze nos 20 km do biatlo individual, nesta terça-feira (10), o atleta surpreendeu ao assumir publicamente que traiu a namorada. A declaração repercutiu rapidamente nas redes sociais.
A medalha marcou o primeiro pódio olímpico do norueguês em provas individuais. Visivelmente abalado, ele concedeu entrevista à emissora NRK e resolveu falar sobre a situação vivida fora das pistas. “Eu a traí”, disse em meio às lágrimas.
E esse biatleta norueguês que, após ser perguntado sobre como se sentia após garantir um bronze, vai e manda em rede nacional que traiu a esposa há 3 meses????— Sergio Arenillas (@sergeta) February 10, 2026
Segundo Lægreid, ele conheceu a companheira há cerca de seis meses e decidiu contar sobre o episódio uma semana antes do início dos Jogos. O atleta afirmou que o conflito pessoal interferiu diretamente em sua concentração e em sua preparação para a competição.
Durante o depoimento, ele relatou o impacto emocional vivido nos dias anteriores ao evento. “Esta semana foi a pior da minha vida. Muitas pessoas provavelmente estão me olhando com desconfiança. Mas eu só tenho olhos para ela. Não sei o que espero conseguir dizendo isso, mas o mundo do esporte deu uma guinada inesperada ultimamente. Eu queria tanto ter compartilhado este momento com ela”, afirmou.
O atleta também destacou que pretende lutar para reconstruir a relação. “Não estou pronto para desistir. Espero que me expor assim mostre o quanto eu a amo. Estou assumindo as consequências do que fiz. Me arrependo de todo o coração”, lamentou.
Ao encerrar a entrevista, Lægreid reforçou que decidiu tornar o episódio público como forma de demonstrar sinceridade. “Meu único caminho para alcançar meu objetivo é contar tudo e colocar tudo às claras e torcer para que ela ainda possa me amar. Fiz isso por ela, e agora faço pelo mundo todo. Não tenho nada a perder”, finalizou.