Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (11)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quarta-feira (10) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (10), NA NBA
- 21h | Atlanta Hawks x Charlotte Hornets | League Pass
- 21h | Washington Wizards x Cleveland Cavaliers | League Pass
- 21h | Milwaukee Bucks x Orlando Magic | League Pass
- 21h30 | Chicago Bulls x Boston Celtics | League Pass
- 21h30 | Indiana Pacers x Brooklyn Nets | League Pass
- 21h30 | New York Knicks x Philadelphia 76ers | ESPN 2 e Disney+
- 21h30 | Detroit Pistons x Toronto Raptors | League Pass
- 22h | Los Angeles Clippers x Houston Rockets | League Pass
- 22h | Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves | League Pass
- 22h | Miami Heat x New Orleans Pelicans | League Pass
- 23h | Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns | League Pass
- 23h | Memphis Grizzlies vs Denver Nuggets | League Pass
- 23h | Sacramento Kings vs Utah Jazz | League Pass
