Perto dos 100 jogos, Leston comemora volta do Floresta às semifinais e projeta duelos com o Ceará

Pela primeira vez desde 2019, o Floresta figura entre os quatro melhores do Campeonato Cearense. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Horizonte, no último sábado (7), o Lobo garantiu a classificação para as semifinais, e agora vai enfrentar o Ceará por uma vaga na decisão do torneio.

O técnico Leston Júnior valorizou a classificação com o Floresta. A equipe é dona da terceira melhor defesa do estadual, com apenas três gols sofridos.

“A classificação foi motivo de muita alegria para todos nós. O clube não jogava uma semifinal desde 2019 e havia uma vontade muito grande de voltar a figurar entre os protagonistas do campeonato estadual. O grupo está de parabéns por esse feito”, destacou o comandante.

Aos 45 anos, o treinador vive a sua terceira passagem pelo clube, onde conquistou acesso para a Série C na temporada de 2020, mas disputa o seu primeiro Campeonato Cearense na elite. Anteriormente, ele só treinou o Verdão em jogos da Série C, Série D, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Cearense da Série B.

100 jogos pelo Floresta

Floresta e Ceará se enfrentam neste domingo (15), às 16h, no Estádio Presidente Vargas, pela ida das semifinais do Campeonato Cearense. A partida de volta está marcada para o próximo dia 22 de fevereiro. As duas partidas com o Ceará farão Leston Júnior chegar aos 100 jogos no comando do Floresta.

“Isso [voltar a uma semifinal] também nos dá uma grande expectativa para os dois jogos diante do Ceará. A gente sabe do grau de dificuldade, da qualidade do Ceará, mas estamos na expectativa de fazer dois bons jogos e, quem sabe, sonhar com a ida para a final”, concluiu.

