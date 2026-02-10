Como Luiz Fernando pode substituir Moisés no Fortaleza? Veja análise e números

O Fortaleza fechou a contratação do ponta-esquerda Luiz Fernando, ex-Athletico/PR. Ele será a reposição para a saída de Moisés, que deixou o clube antes do Clássico-Rei para se apresentar ao Santos.

E comparando a caraterística dos dois, como Luiz Fernando pode substituir Moisés no Fortaleza?

Geralmente, os dois jogam na mesma faixa de campo: a ponta-esquerda.

Mas ainda que Moisés seja mais rápido e mais decisivo no 1x1, Luiz Fernando arrisca mais na finalização.

Ele é um ponta, mas Luiz Fernando pisa mais na área, às vezes se posicionando como um camisa 9 para marcar gols. No Atlético/GO ele fez muitos gols assim, como elemento surpresa, entrando dentro da área para finalizar - muitas vezes de cabeça - característica que Moisés não tem. O fato dele ser mais alto - 1,78, contra 1,75 de Moisés, facilita o rendimento pelo alto.

Ele fez um gol no Fortaleza assim, de cabeça, no Castelão, quando jogava pelo Dragão, em confronto na Série A.

Legenda: Luiz Fernando subindo de cabeça para marcar contra o Fortaleza Foto: Reprodução Premiere

E observando o mapa de calor do jogador quando atuava pelo Atlético/GO e Athletico/PR, é comum ele também estar em alguns momentos do jogo, centralizado para finalização. Ele fez alguns gols assim da entrada da área, como diante o Ceará, em 2023 na Série B.

Legenda: Luiz Fernando marcando gol de fora da área contra o Ceará Foto: Reprodução / Premiere

Números

Na temporada, ambos jogaram pouco - menos de 7 jogos - e ainda não marcaram gols nem conceceram assistências. Por isso a comparação de números será das últimas 5 temporadas (2021-2025).

E os números são próximos se comparados a gols (60 para Luiz Fernando e 57 para Moisés), mas com Luiz Fernando concedendo mais assistências (30 a 23 para o novo reforço do Fortaleza).

Em resumo, o Tricolor de Aço contratou um ponta finalizador. Se a principal caraterística de Moisés é o drible e 1x1, a de Luiz Fernando é a finalização e assistência.

Assim, ele pode ser complementar a Bareiro, se associando mais com o centroavante leonino e o concedendo assistências. Ele também se associa bem ao meia armador, e pode formar boa dupla com Pochettino.