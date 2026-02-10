Fortaleza inicia venda de ingressos para duelo contra o Ferroviário; veja detalhes

O Fortaleza iniciou, nesta terça-feira (10), a venda de ingressos para o duelo contra o Ferroviário. É possível adquirir os bilhetes online (clique aqui) e nas Lojas do Pici. Os valores são de R$25 e R$50. Ao todo, serão destinados 2.950 ingressos para a torcida tricolor.

Veja valores e setores disponíveis:

* Setor Amarelo: R$ 25 (meia-entrada) | R$ 50 (inteira) - 2550 vagas

* Setor Amarelo Extra: R$ 25 (meia-entrada) | R$ 50 (inteira) - 400 vagas

O Tricolor do Pici foi líder dos grupos A e C na primeira e segunda fases, respectivamente. Já o Tubarão da Barra foi vice-líder e avançou para a semifinal.

As equipes se enfrentam neste sábado (14), a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham tudo ao vivo e em tempo real.