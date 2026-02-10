Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza inicia venda de ingressos para duelo contra o Ferroviário; veja detalhes

Equipes se enfrentam no sábado, pelo Cearense

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 19:10)
Jogada
Legenda: Torcedores do Fortaleza.
Foto: Ismael Soares/SVM

O Fortaleza iniciou, nesta terça-feira (10), a venda de ingressos para o duelo contra o Ferroviário. É possível adquirir os bilhetes online (clique aqui) e nas Lojas do Pici. Os valores são de R$25 e R$50. Ao todo, serão destinados 2.950 ingressos para a torcida tricolor.

Veja valores e setores disponíveis: 

* Setor Amarelo: R$ 25 (meia-entrada) | R$ 50 (inteira) - 2550 vagas 
* Setor Amarelo Extra: R$ 25 (meia-entrada) | R$ 50 (inteira) - 400 vagas

O Tricolor do Pici foi líder dos grupos A e C na primeira e segunda fases, respectivamente. Já o Tubarão da Barra foi vice-líder e avançou para a semifinal.

As equipes se enfrentam neste sábado (14), a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham tudo ao vivo e em tempo real.

Veja também

teaser image
Jogada

Fortaleza encaminha contratação do atacante Luiz Fernando, do Athletico-PR

teaser image
Jogada

Lucas Crispim recusa nova proposta do exterior para ficar no Fortaleza; veja detalhes

teaser image
Vladimir Marques

Como Luiz Fernando pode substituir Moisés no Fortaleza? Veja análise e números

Assuntos Relacionados
vina

Jogada

Vina chega aos 50 gols pelo Ceará e recebe homenagem do clube: 'Honrado e privilegiado'

Camisa 29 soma 85 participações em gols com a camisa do Vovô

Redação Há 30 minutos
torcedores

Jogada

Fortaleza inicia venda de ingressos para duelo contra o Ferroviário; veja detalhes

Equipes se enfrentam no sábado, pelo Cearense

Redação Há 1 hora
jogador

Jogada

Fortaleza anuncia contratação de Rodriguinho; atacante foca no acesso à Série A

Tricolor volta a campo no sábado, quando enfrenta o Ferroviário no Cearense

Crisneive Silveira Há 2 horas
Sturla Lægreid fez a revelação durante entrevista ao vivo.

Jogada

Atleta norueguês revela traição após conquistar medalha nos Jogos de Inverno

Sturla Lægreid viralizou ao admitir erro pessoal durante entrevista ao vivo depois da prova.

Redação Há 2 horas
Foto de Gb, promessa do Vasco, nova contratação do Fortaleza

Jogada

Fortaleza acerta com GB, promessa do Vasco, por empréstimo

Atacante chega ao Leão por um ano com opção de compra

Fernanda Alves e Ian Laurindo* 10 de Fevereiro de 2026
Foto de Lucas Crispim, jogador do Fortaleza

Jogada

Lucas Crispim recusa nova proposta do exterior para ficar no Fortaleza; veja detalhes

Jogador já havia rejeitado investidas de times da Série A e do exterior em 2026

Daniel Farias 10 de Fevereiro de 2026