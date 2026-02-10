Lucas Crispim recusa nova proposta do exterior para ficar no Fortaleza; veja detalhes

O meia-atacante Lucas Crispim, do Fortaleza, recebeu uma proposta de um time estrangeiro. O Diário do Nordeste apurou que o Persija Jakarta, da Indonésia, entrou em contato com o staff do atleta e apresentou uma proposta nas últimas semanas. A informação foi publicada inicialmente pelo OPovo e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Apesar da procura, Lucas Crispim deve permanecer no Fortaleza para 2026. O jogador tem o desejo de seguir no Tricolor do Pici e tem contrato com o Leão. O Diário do Nordeste apurou que Crispim informou ao seu staff que quer ficar e lutar pelo acesso na Série B.

Legenda: Lucas Crispim foi titular do Fortaleza contra o Palmeiras e fez um gol Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Anteriormente, Crispim também já havia recusado investidas da Chapecoense e do Remo, recém-promovidos para a Série A do Campeonato Brasileiro, do Persepolis, do Irã, do BG Pathum, da Tailândia, além de um outro time do Japão, que não teve seu nome revelado.

Lucas Crispim tem 31 anos e retornou ao Fortaleza ao longo da temporada 2025. Com a camisa tricolor, ele somou dez jogos, um gol e uma assistência no ano pelo Leão. Anteriormente, ele estava no Buriram United, da Tailândia.

Neste início de temporada 2026, ele tem sido titular do Fortaleza, atuando principalmente como lateral-esquerdo, posição que não conta com nenhum jogador no elenco tricolor. No ano, Crispim já soma sete jogos disputados pelo Tricolor do Pici.