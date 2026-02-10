Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lucas Crispim recusa nova proposta do exterior para ficar no Fortaleza; veja detalhes

Jogador já havia rejeitado investidas de times da Série A e do exterior em 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Lucas Crispim, jogador do Fortaleza
Foto: Kid Júnior/SVM

O meia-atacante Lucas Crispim, do Fortaleza, recebeu uma proposta de um time estrangeiro. O Diário do Nordeste apurou que o Persija Jakarta, da Indonésia, entrou em contato com o staff do atleta e apresentou uma proposta nas últimas semanas. A informação foi publicada inicialmente pelo OPovo e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Apesar da procura, Lucas Crispim deve permanecer no Fortaleza para 2026. O jogador tem o desejo de seguir no Tricolor do Pici e tem contrato com o Leão. O Diário do Nordeste apurou que Crispim informou ao seu staff que quer ficar e lutar pelo acesso na Série B.

Foto de Lucas Crispim, que foi titular do Fortaleza contra o Palmeiras e fez um gol
Legenda: Lucas Crispim foi titular do Fortaleza contra o Palmeiras e fez um gol
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Anteriormente, Crispim também já havia recusado investidas da Chapecoense e do Remo, recém-promovidos para a Série A do Campeonato Brasileiro, do Persepolis, do Irã, do BG Pathum, da Tailândia, além de um outro time do Japão, que não teve seu nome revelado.

Lucas Crispim tem 31 anos e retornou ao Fortaleza ao longo da temporada 2025. Com a camisa tricolor, ele somou dez jogos, um gol e uma assistência no ano pelo Leão. Anteriormente, ele estava no Buriram United, da Tailândia.

Neste início de temporada 2026, ele tem sido titular do Fortaleza, atuando principalmente como lateral-esquerdo, posição que não conta com nenhum jogador no elenco tricolor. No ano, Crispim já soma sete jogos disputados pelo Tricolor do Pici.

Assuntos Relacionados
Foto de Lucas Crispim, jogador do Fortaleza

Jogada

Lucas Crispim recusa nova proposta do exterior para ficar no Fortaleza; veja detalhes

Jogador já havia rejeitado investidas de times da Série A e do exterior em 2026

Daniel Farias Há 10 minutos
jogadores

Jogada

Ferroviário inicia venda de ingressos para duelo contra o Fortaleza; veja valores

Equipes se enfrentam no Estádio Presidente Vargas, em duelo da semifinal do Cearense

Redação Há 12 minutos
Imagem do atacante uruguaio Gonzalo Mastriani

Jogada

Presidente do Ceará admite contato por Mastriani, mas diz: ‘fora da nossa realidade’

João Paulo Silva contou bastidores da busca por um novo centroavante

Daniel Farias Há 2 horas

Jogada

Juventude busca virada sobre o São José e jogo termina em briga generalizada

Confronto terminou com cinco expulsões

Redação 10 de Fevereiro de 2026
Foto do atacante Luiz Fernando, do Athletico-PR

Jogada

Fortaleza encaminha contratação do atacante Luiz Fernando, do Athletico-PR

Jogador de 29 anos ganhou destaque entre as temporadas 2023 e 2024, no Atlético-GO

Daniel Farias 10 de Fevereiro de 2026
Foto de Bruno Henrique, jogador do Flamengo

Jogada

Terceira rodada da Série A do Brasileirão 2026: veja jogos, horários e onde assistir

Flamengo abre a rodada nesta terça (10), visitando o Vitória no Barradão

Daniel Farias 10 de Fevereiro de 2026