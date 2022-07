Fluminense x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará visita o Fluminense neste sábado (9), às 19h, pela 16ª rodada da Série A do Brasileiro de 2022. O confronto será no Maracanã, no Rio de Janeiro, e pode consolidar bom momento do Vozão após grande vitória no Castelão pela Sul-Americana, que valeu a histórica vaga para as Quartas de Final.

Pré-jogo do Ceará hoje; veja detalhes

Que horas começa Fluminense x Ceará

O jogo tem início às 19h deste sábado (9)

Onde assistir Fluminense x Ceará

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, além da Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste.

Escalações de Fluminense x Ceará (prováveis)

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli e Ganso; Matheus Martins, Arias e Gérman Cano. Técnico: Fernando Diniz

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, Messias, Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Richard Coelho, Fernando Sobral; Lima, Mendoza e Vina.. Técnico: Marquinhos Santos

Palpites para o jogo

inter@

Como chega o Vozão

O Vozão conta com um retrospecto positivo fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento e colar no G-10 da Série A do Brasileiro. Dos 18 pontos conquistados na Série A, 13 foram como visitante: Palmeiras (3x2), Santos (0x0), São Paulo (2x2), Fortaleza (1x0) e América/MG (2x0), Goiás (1x1) e Cuiabá (0x0) fazendo assim, o Vovô como 4º melhor visitante da Série A, com 54,17% de aproveitamento.

Em 15º com 18 pontos, o Vozão está a 3 pontos do G-8 - o Flamengo é o 10º com 21 - e a missão é se aproximar do pelotão de cima do campeonato.

Com este retrospecto, o Ceará chega empolgado pela atuação diante do The Strongest - com grande atuação coletiva e de Mendoza - sendo o momento para voltar a vencer na Série A e quebrar a incômoda sequência de 5 empates seguidos.

Legenda: O Vozão vem de grande feito na Sul-Americana e precisa voltar a vencer na Série A após 5 empates seguidos Foto: KID JUNIOR

E para o duelo, o técnico Marquinhos Santos deve escalar o Vovô com sua força máxima, apesar do duelo decisivo na quarta-feira (13), pela Copa do Brasil contra o Fortaleza no Castelão. Nesta partida, o Vovô precisará reverter uma desvantagem de dois gols, mas a proximidade do Z4 - de apenas 1 ponto - não permite que o Alvinegro jogue enfraquecido diante do Flu. Assim, só não atuará no Maracanã quem estiver muito desgastado.

De desfalque certo, só o volante Richardson, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo.

O lateral-esquerdo Victor Luis espera que o Vozão faça um grande partida e volte a vencer na elite, mesmo diante de um adversário que está perto do G4.

"Espero que tenhamos uma boa reação no Brasileiro, é um jogo muito importante contra o Fluminense. O torcedor do Fluminense está esperando para fazer muita festa, mas sabemos da nossa responsabilidade e do quanto precisamos vencer, reagir rápido e subir na tabela. A expectativa está boa por conta do trabalho bem feito que vem sendo feito", afirmou ele.

No Flu

Sobre a festa citada pelo jogador do Vozão, é em alusão à despedida do atacante Fred, do Fluminense, que se aposentará dos gramados após a partida.

A despedida do experiente atacante foi muito comentada ao longo da semana, com o próprio jogador pedindo e a diretoria do Fluminense contactando o Ceará para ceder ingressos de visitante para a torcida do Fluminense, mas a diretoria do Vovô nem cogitou a possibilidade. A torcida tricolor preparou uma grande festa para o jogador, que será homenageado.

Legenda: Fred é o capitão do Fluminense Foto: Lucas Merçon / Fluminense

Na tabela da Série A, o Fluminense é o 6º colocado com 24 pontos e quer entrar no G-4. Assim como o Ceará, o Tricolor jogará pela Copa do Brasil no meio de semana, contra o enquanto Cruzeiro no Mineirão, mas jogará com sua força máxima.

De desfalques, só quem já não estava à disposição de Fernando Diniz nas rodadas anteriores, como Luan Freitas e David Braz.

Fluminense x Ceará | FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 9 de julho de 2022, às 19h

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA) - SP

Assistente 1: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa - SP

Assistente 2: Evandro de Melo Lima - SP

Árbitro de Vídeo: Thiago Duarte Peixoto - SP