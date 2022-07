Fluminense terá força máxima contra o Ceará neste sábado pela Série A; veja escalação

O Fluminense é o adversário do Ceará na 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em jogo neste sábado (9), às 19 horas no Maracanã. E o Tricolor carioca jogará com sua força máxima, ainda que tenha dos desfalques já da rodada anterior.

O clube não terá Luan Freitas e David Braz, contundidos, mas eles já desfalcaram a equipe contra o Corinthians na rodada anterior, quando o Flu ganhou por 4 a 0 no Maracanã.

Para o duelo, o técnico Fernando Diniz terá o retorno de Nonato e John Kennedy, que cumpriram suspensão diante do Corinthians.

Assim, em jogo que marca a despedida de Fred, o Fluminense deve entrar em campo com: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli e Ganso; Matheus Martins, Arias e Gérman Cano.

Tabela

Na tabela da Série A, o Fluminense é o 6º colocado com 24 pontos, enquanto o Ceará é o 15º com 18. Vale lembrar que no meio de semana, ambos terão compromissos pela Copa do Brasil, com o time carioca enfrentando o Cruzeiro no Mineirão e o Alvinegro duelando com o Fortaleza no Castelão.