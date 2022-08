Em ação nas redes sociais, Atlético de Madrid anuncia Luva de Pedreiro como reforço

O influencer digital Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, surpreendeu a todos após estampar uma publicação no perfil oficial do Atlético de Madrid em que o clube espanhol apresenta o jovem brasileiro para seus torcedores.

"Bem-vindo, Luva de Pedreiro", escreveu o clube espanhol, no Twitter. Além do texto, Luva de Pedreiro aparece vestido com a camisa do clube nas arquibancadas do Wanda Metropolitano.

Apesar da brincadeira em que se passa por um novo reforço do time espanhol para a temporada, o jovem foi convidado pela "La Liga" para assistir a estreia do Atletico no campeonato e receber pessoalmente uma camisa do lateral-esquerdo Renan Lodi.

O jovem também apareceu no perfil oficial da LaLiga. O baiano está em viagem internacional pela Europa. Na última semana, esteve em Portugal, onde foi ovacionado por fãs em um evento, que gritavam o seu bordão: "Receba!".

Quem é Luva de Pedreiro?

Nascido no interior da Bahia, Iran Ferreira ficou conhecido nas redes sociais como 'Luva de Pedreiro', conquistando o Brasil com vídeos engraçados e o talento no futebol. O vídeo do jovem, que tem apenas 20 anos, já alcançou milhões de visualizações e compartilhamento, tornando-o uma febre na Internet.

Os vídeos divulgados por ele são curtos, mas mostram toda a aptidão do baiano para o esporte. Em um campo batido de terra no município de Quijingue, ele domina a bola, acerta o gol em cheio e ainda comemora como craques famosos, como Cristiano Ronaldo, por exemplo.

Apesar de receber propostas milionárias, recusou os contratos e preferiu seguir a carreira na internet. "Siiii", "Recebaaa" e "Graças a Deus Pai" são alguns dos bordões mais utilizados por ele nos vídeos, que chegaram à repercussão internacional.

Recentemente, o influencer assinou contrato com a Adidas após turbulências com seu antigo ex-empresário, Allan Jesus.