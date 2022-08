Luva de Pedreiro recusou três propostas para jogar futebol: "eram boas"

O influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, revelou a recusa de três propostas para se tornar jogador de futebol. Em entrevista para o portal Lance, nesta terça-feira (2), o jovem de 20 anos ressaltou que até tinha o sonho de atuar no esporte, mas preferiu focar na produção de conteúdo.

Luva de Pedreiro Influenciador “Até uns dois meses atrás, estava com vontade (de ser jogador), mas agora vou fazer vídeos mesmo. Recebi três propostas para jogar bola, eram boas, mas só ilusão mesmo. O negócio é vídeo”;

Nas redes sociais, o baiano é um fenômeno mundial, com 18,8 milhões de seguidores no TikTok e 17,7 milhões no Instagram. Com vídeos marcando gols em um campo de terra na cidade de Quijingue, no interior da Bahia, criou bordões como “Graças a Deus, Pai” que viralizaram.

Legenda: Luva de Pedreiro se mudou para uma mansão no litoral de Pernambuco Foto: reprodução / Instagram

Após assinatura de contrato para ser agenciado pelo ex-jogador Falcão, Luva se transferiu para uma mansão em Cabo de Santo Agostinho, na Grande Recife, em Pernambuco. Apesar da vida com mais luxo, não escondeu a paixão pelo antigo lugar e a vontade de ajudar os amigos e familiares.

“É diferente, né? Mas eu gosto do meu lugar (Quijingue), para falar a verdade. Aqui (Recife) é só para trabalho mesmo. Lá eu nasci, tem meus amigos, jogava bola desde pequeno. Meu lugar é lá. As coisas que eu faço (aqui) são para ajudar eles. Eu vou conseguir, se Deus quiser”, afirmou.

Na última segunda (1º), o Luva de Pedreiro anunciou uma parceria de patrocínio com a empresa de material esportivo Adidas. Deste modo, deve usar as peças de roupa nas novas gravações e na publicidade.

Pendências com o ex-empresário

Mesmo assinando o contrato, Luva de Pedreiro ainda tem pendências jurídicas a serem resolvidas com a empresa de Allan Jesus, primeiro agente do influenciador.

Após a revelação de que o jovem tinha apenas R$ 7.500 na conta bancária, mesmo sendo um sucesso nas redes sociais, foi divulgado que a ruptura de contrato com o agente dependia de multa milionária, segundo o colunista Léo Dias, do Metrópole.

O valor é próximo de R$ 5,2 milhões junto da ASJ Consultoria. Logo, apesar de não conseguir uma renda proporcional à fama no Instagram (16,9 milhões) e Tik Tok (14,3 milhões), o jovem de 20 anos precisa de uma alta quantia para alterar os gestores responsáveis pela carreira.

