Luva de Pedreiro celebra assinatura de contrato milionário com Adidas

O digital influencer Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, usou suas redes sociais para anunciar que assinou com a marca de artigos esportivos Adidas. Na semana passada, Luva de Pedreiro havia dito que tinha assinado o 'maior contrato da vida'. O nome da marca foi revelado nesta segunda-feira (01).

Segundo o portal UOL, a duração do contrato é de 18 meses e a empresa pretende levá-lo à Copa do Mundo do Qatar.

"O melhor do mundo agora é três listras: receba!!! Simplesmente inigualável, inimitável e magnífico, não tem jeito!", escreveu nas redes sociais.

Desde que rompeu com o seu ex-empresário, Allan de Jesus, este é o acordo é o primeiro de Luva sob a supervisão dos empresários Falcão e Marcelo "Batata", sócios da 'F.12'. A partir de agora o Luva de Pedreiro usará apenas roupas da marca.

Contrato com a Nike

Em janeiro deste ano, a também loja de materiais esportivos Nike teria tentado contratar Luva de Pedreiro. Na época, segundo o jornalista Léo Dias, o empresário Allan Jesus teria negado a investida da multinacional. A publicação diz ainda que a proposta tinha relação com a divulgação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022 e que Iran Ferreira não sabia do contato.

Luva gravava seus vídeos com diferentes camisas de clubes. Porém, todas eram falsas. Isso chamou atenção das grandes marcas para tentar patrociná-lo.

PENDÊNCIAS

Mesmo assinando o contrato, Luva de Pedreiro ainda tem pendências jurídicas a serem resolvidas com a empresa de Allan Jesus, primeiro agente do influenciador.

Após a revelação de que o jovem tinha apenas R$ 7.500 na conta bancária, mesmo sendo um sucesso nas redes sociais, foi divulgado que a ruptura de contrato com o agente dependia de multa milionária, segundo o colunista Léo Dias, do Metrópole.

O valor é próximo de R$ 5,2 milhões junto da ASJ Consultoria. Logo, apesar de não conseguir uma renda proporcional à fama no Instagram (16,9 milhões) e Tik Tok (14,3 milhões), o jovem de 20 anos precisa de uma alta quantia para alterar os gestores responsáveis pela carreira.