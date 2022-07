Luva de Pedreiro comemora assinatura de contrato milionário

O digital influencer Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, comemorou nas suas redes sociais a assinatura de um contrato publicitário milionário. Nos seus stories, Luva definiu o acordo como o 'maior contrato da vida'.

Os valores e a marca que irão patrocinar Luva de Pedreira ainda são mantidos sob sigilo, mas o que se sabe é que essa é a primeira grande ação do influencer baiano após ter sua carreira gerenciada pela F12, empresa de Falcão, ex-jogador de futsal.

"Fala, minha tropa. O cara da Luva de Pedreiro está aqui em São Paulo. Vim fazer o contrato da minha vida. Maior contrato do cara da Luva de Pedreiro. Graças a Deus, pai. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. Receba. Aguardem, viu", disse o influenciador.