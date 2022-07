Luva de Pedreiro terá que pagar ex-empresário após fechar maior contrato da carreira, diz colunista

O influenciador digital Luva de Pedreiro publicou, nesta semana, que assinou o maior contrato de publicidade da sua carreira. Nesta quinta-feira (28), no entanto, Iran foi informado sobre a decisão judicial tomada na 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que terá de prestar contas de quanto faturou. As informações são do colunista Marcondes Brito, do jornal Metrópoles.

A decisão se deu por, anteriormente, não ter havido acordo com o ex-empresário Allan Jesus, na audiência de conciliação realizada na última terça-feira (26). A prestação de contas inclui os contratos assinados sob o comando do novo empresário do influenciador, o ex-jogador de futsal Falcão.

Decisão judicial

Ainda conforme a publicação, Luva de Pedreiro é obrigado a fazer depósitos mensais em juízo de 30% dos seus rendimentos ao seu ex-empresário, bem como apresentar nos autos um comprovante de suas receitas, em que será descontado o respectivo percentual.

Essa prestação de contas vai durar até que se atinja R$ 5,2 milhões, valor da multa rescisória com Allan Jesus. A ação faz parte do contrato assinado entre o influenciador e o ex-agente em fevereiro deste ano.