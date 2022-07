Ex-empresário de Luva de Pedreiro acusa Falcão de "manipulação e promessa de dinheiro fácil"

Allan de Jesus, ex-empresário de Luva de Pedreiro, afirmou que influenciador digital foi manipulado por uma "promessa de dinheiro fácil" feita pelo ex-jogador de futsal Falcão, que agora gere a carreira de Iran Ferreira.

Em entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo neste domingo (17), Allan argumentou que desde o início da parceria com o influencer deixou claro as cláusulas do contrato para a família. Ele ainda disse que vem sendo ameaçado de morte. "Precisei pedir ajuda, precisei pedir socorro", disse.

Em contrapartida, Iran afirmou que se sentiu muito enganado pelo ex-empresário. "Ele ficou me prometendo coisa. Eu não tinha liberdade, era cárcere privado", desabafou. Segundo o influenciador, ele não tinha acesso ao dinheiro que ganhava, que precisava recorrer sempre a Allan.

A defesa do influenciador informou que solicitou a diminuição do prazo de fim do contrato de 4 anos e também a redução da multa unilateral de quebra de contrato, calculada em mais de R$ 5 milhões.

Contrato com Falcão

No contrato atual com Falcão, Iran tem direito a uma casa de frente para o mar, remuneração mensal de R$ 100 mil, além de ficar com 60% do cachê de cada novo trabalho.

No próximo dia 26 de agosto, haverá audiência de conciliação entre as partes. A Justiça determinou que Luva de Pedreiro continue cumprindo os compromissos do contrato com Allan. No momento, o influenciador segue a agenda dos dois empresários.