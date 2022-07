Luva de Pedreiro faz nova denúncia contra Allan de Jesus: "me tratava como prisioneiro"

O influenciador digital Iran Santana Alves, conhecido como Luva de Pedreiro, voltou a chamar atenção após o programa Fantástico, da TV Globo, exibir trechos da reportagem feita com o jovem, que haviam sido proibidas pela Justiça. A decisão impedia que a reportagem divulgasse informações sigilosas do contrato assinado com Luva de Pedreiro.

No material exibido, Luva de Pedreiro diz que era tratado como um prisioneiro pelo ex-empresário Allan de Jesus. Iran afirmou que se sentiu muito enganado pelo ex-empresário.

"Me tratava como um prisioneiro. Ele ficou me prometendo coisa. Eu não tinha liberdade, era cárcere privado", desabafou. Segundo o influenciador, ele não tinha acesso ao dinheiro que ganhava, que precisava recorrer sempre a Allan.



Conciliação entre as partes

O embate com Allan vai continuar na Justiça. No próximo dia 26, haverá uma audiência de conciliação entre as partes. Até lá, a Justiça determinou que Iran continue cumprindo os compromissos assumidos no contrato com Allan. Luva de Pedreiro segue atendendo às agendas dos dois empresários.