Maracanã vence Potiguar de virada e entra no G4 do Grupo A3 da Série D

Pela 2ª rodada da 1ª Fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Maracanã venceu o Potiguar de Mossoró, fora de casa, por 2 a 1, de virada, na tarde deste domingo (5).

A partida, com 3 expulsões - duas do time da casa e uma do Maracanã - começou com o Potiguar saindo na frente, aos 43 do 1º tempo, com Portel. O Maracanã buscou a virada na etapa final, com gols de Testinha, de pênalti, aos 32 minutos, e Cleverton, aos 41 minutos.

O time de Maracanaú tem 4 pontos em duas rodadas e está no G4 do Grupo A 3. O Alvianil volta a jogar no dia 12, às 15h30, contra o Treze, no Almir Dutra, em Maracanaú (CE).

Derrota do Atlético

O Atlético Cearense entrou em campo neste domingo (5), e foi derrotado pelo América de Natal por 3 a 0, em jogo na Arena das Dunas, em Natal.

Os gols do time de Natal foram marcados por Norberto fez aos 25 minutos e Alan fez aos 43, no 1º tempo e Gustavo Henrique fez nos acréscimos. A Àguia ainda não pontuou na competição após duas rodadas.

O Atlético volta a jogar no dia 11, contra o Iguatu, no Morenão, às 16 horas.