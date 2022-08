Contrato com Adidas não permite que Luva de Pedreiro use camisas de Cristiano Ronaldo; entenda

Depois de fechar parceria com a marca de materiais esportivos, Adidas, o influencer Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, não poderá mais vestir a camisa de equipes e associados á outras marcas. Por isso, em seus vídeos, o influencer não irá mais aparecer com camisas do Cristiano Ronaldo, que é uma das estrelas da Nike, principal rival da Adidas.

O astro da internet, que torce para o Vasco, também não pode mais vestir a camisa do time de coração, já que o clube não é associado á Adidas. Assim como a Seleção Brasileira e o PSG, por exemplo.

Mas, para ele, isso não é nada comparado a tudo que vem conquistando. "Só agradecer por esses últimos dias. Vim conhecer Portugal e a LaLiga com meus pais, fechei com a Adidas, vou para Copa do Mundo, Champions League, e sede principal da Adidas na Alemanha”, celebrou Iran.

Propostas para jogar futebol

O jovem ressaltou que tinha um sonho de atuar no esporte, mas preferiu focar na produção de conteúdo - nas redes sociais, Luva de Pedreiro tem mais de 18,8 milhões de seguidores no TikTok e 17,7 milhões no Instagram.

Vídeo de Luva de Pedreiro e Beca

Recentemente, o influencer foi alvo de fake news junto com Beca Barreto. Seus nomes foram envolvidos em um suposto vídeo íntimo divulgado no Twitter. Nas imagens, um casal aparece em cenas de sexo explícito. Enquanto Beca negou que estivesse no vídeo, Luva de Pedreiro não havia se posicionado até então.

