Diante do Santos, Fortaleza tenta voltar a vencer dentro de casa após mais de um mês

Neste domingo (13), o Fortaleza recebe o Santos, na Arena Castelão, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, visando a recuperação na competição, já que nos últimos quatro jogos válidos pelo torneio, o Leão saiu derrotado em todos eles. Além disso, a equipe tricolor não sabe o que é vencer em casa há mais de um mês. No período, foram três partidas, com duas derrotas pelo Brasileiro e um empate pela Sul-Americana.

A última vitória do Tricolor dentro de casa aconteceu no dia 09 de julho, em partida contra o Athletico-PR, pela 14ª rodada da Série A. Naquele jogo, que marcou a estreia de Marinho com a camisa leonina, Yago Pikachu marcou na reta final do segundo tempo e garantiu o último resultado positivo na condição de mandante para o clube.

Nos três jogos seguintes, perdeu para Cuiabá e Bragantino, pelo Brasileirão, e ficou apenas no empate com o Libertad, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

JOGOS COMO MANDANTE NO PERÍODO

Fortaleza 0 x 1 Cuiabá - 16/07 - 15ª rodada da Série A

Fortaleza 0 x 3 Bragantino - 29/07 - 17ª rodada da Série A

Fortaleza 1 x 1 Libertad - 08/08 - jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana

EXPECTATIVA DE CASA CHEIA NOVAMENTE

Já tô aqui no portão, cadê vocês, já compraram o ingresso? 🤩



28 mil tricolores confirmados no confronto de domingo, diante do Santos, pelo Brasileirão.



CUIDA MEU POVO!#FortalezaEC #Brasileirão pic.twitter.com/lKHVPX1QWT — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) August 11, 2023

De acordo com informação divulgada nas redes sociais, o Fortaleza anunciou que mais de 28 mil torcedores já estão confirmados para o duelo deste domingo (13). O número envolve 21.094 check-in de sócios-torcedores, além de 6.956 ingressos vendidos. A expectativa é de mais um bom público, assim como ocorreu no jogo da classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, diante do Libertad na última terça-feira (8).