Fortaleza x Cuiabá: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e Cuiabá entram em campo neste domingo (16), às 16h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 15ª rodada da Série A do Brasileirão, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza ocupa atualmente a sétima colocação na tabela de classificação. O time soma 23 pontos em 14 rodadas disputadas. Na última rodada, a equipe venceu o Athletico-PR por 1 a 0, jogando em casa.

Já o Cuiabá está na 14ª posição da Série A. A equipe soma 16 pontos em 14 rodadas disputadas. Na última rodada, o time empatou em 1 a 1 com o Bahia, jogando em casa.

POSSÍVEIS ESTREIAS

Bastante ativo no mercado de transferências, o Fortaleza pode contar com duas estreias na partida deste domingo. O lateral-esquerdo Gonzalo Escobar e o volante Pedro Augusto estão regularizados e ficam à disposição do treinador Juan Pablo Vojvoda.

BAIXAS NO TRICOLOR

Por outro lado, Vojvoda não poderá contar com alguns jogadores na partida. O volante Hércules sofreu uma lesão ligamentar no joelho e só retornará aos gramados na próxima temporada. O jogador somava 13 jogos na atual edição da Série A.

Quem também deve permanecer de fora é o capitão da equipe, Tinga. O jogador tem um edema na parte anterior da coxa direita e não tem condições de ir a campo neste domingo, na Arena Castelão.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: TV Verdes Mares, Premiere, Rádio Verdinha FM 92,5 e tempo real no Diário do Nordeste.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino, Marinho; Thiago Galhardo e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Denilson e Ceppelini (Sobral); Jonathan Cafú, Iury Castilho (Clayson) e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

FORTALEZA X CUIABÁ | FICHA TÉCNICA

Competição: 15ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 16/07/2023 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)