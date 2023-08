Caio Alexandre celebra boa fase na Sula, mas lembra: 'o que sustenta o clube é o Brasileiro'

Após a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana na última terça-feira (8), o Fortaleza retoma suas atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (13), o Leão encara o Santos, na Arena Castelão, às 18h30, pela 19ª rodada da competição. Nos últimos quatro jogos, o Tricolor do Pici saiu derrotado em todos. Para o volante Caio Alexandre, a partida diante da equipe paulista, que abre a zona de rebaixamento, é uma boa oportunidade para o clube quebrar a sequência negativa.

"Foram jogos difíceis para a gente dentro do Brasileirão, mas a gente precisa virar essa chave. Acho que domingo é uma grande possibilidade da gente fazer isso. Vamos enfrentar um adversário muito difícil, que é o Santos. Eles estão na zona de rebaixamento, mas a gente sabe da grandeza da equipe, sabe da dificuldade que vai ser aqui dentro. A gente vem trabalhando já, desde que terminou o jogo da Sul-Americana contra o Libertad, pensando nesse adversário. Precisamos voltar com essa força que é o mando de campo. Então, acho que a gente tem que estar muito focado e com um nível de concentração altíssimo para domingo fazer um belo trabalho e sair vitorioso", disse.

Legenda: Caio Alexandre é um dos pilares do meio de campo do Fortaleza. Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Caio Alexandre é um dos jogadores mais importantes do esquema tático desenhado pelo treinador Juan Pablo Vojvoda. O volante está prestes a completar um ano vestindo a camisa do Fortaleza. Ao todo, até o momento, foram 56 jogos, cinco gols marcados e seis assistências concedidas. As boas atuações o fizeram cair rapidamente nas graças da torcida. O camisa 8 afirma que a identificação com o clube foi inexplicável e que vive o melhor momento de sua carreira.

"Minha identificação foi uma coisa inexplicável. Cheguei nesse lugar aqui e acabei sendo feliz muito rápido e minha família ama isso aqui, minha namorada, que conheceu agora, gostou muito de Fortaleza e do clube. A atmosfera que tem no estádio, eu acho que é uma troca mútua. Eu estou conseguindo entregar o meu melhor futebol, dentro da minha carreira hoje no Fortaleza, e o Fortaleza me traz coisas boas. Me traz alegria, me traz felicidade, minha vontade de trabalhar todos os dias, minha vontade de estar no campo ajudando meus companheiros, performando o meu melhor futebol. Então, isso foi muito importante pra mim. Acho que, estar conectado fora de campo com o clube, só me traz coisas boas dentro de campo e hoje eu posso fazer um grande número de partidas e jogar quase todos os jogos", comentou.