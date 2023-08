Fortaleza libera check-in e faz promoção de ingressos para jogo contra o Santos; veja valores

O check-in para o jogo entre Fortaleza e Santos foi liberado para sócios torcedores nesta quarta-feira (9). A venda de ingressos para os demais terá início a partir de quinta-feira (10), às 9h. Os times se enfrentam no próximo domingo (13), às 18h30, no Castelão.

CHECK-IN

Os sócios torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida do próximo domingo através do site sociofortaleza.com.br. A partida é válida pela 19ª rodada da Série A do Brasileirão 2023, a última rodada do primeiro turno da competição.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos poderão ser adquiridos pelos torcedores a partir de quinta-feira (10), às 9h, através do site Leão Tickets e nas lojas oficiais do clube. De acordo com o clube, não haverá venda de ingressos no dia do jogo na Arena Castelão.

Superior Sul : R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira) Superior Sul (sócio acompanhante) : R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira) Inferior Sul : R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira) Inferior Norte : R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira) Superior Central : R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira) Bossa Nova : R$ 55 (meia) | R$ 110 (inteira)

: R$ 55 (meia) | R$ 110 (inteira) Setor Especial : R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira) Setor Premium : R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira) Superior Norte (visitante): R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso

O Fortaleza ocupa atualmente a 13ª colocação da Série A do Brasileirão 2023, com 23 pontos. A equipe perdeu nas últimas quatro rodadas e quer reencontrar o caminho das vitórias. O Santos é o 17º colocado, com 18 pontos.