Santos terá seis desfalques para jogo contra Fortaleza; veja nomes

O Fortaleza vai em busca de retomar o caminho da vitória no Brasileirão na próxima rodada. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda enfrenta o Santos, que luta para sair da zona de rebaixamento. O Peixe vai enfrentar o Leão com pelo menos seis desfalques neste domingo (13), na Arena Castelão, pela 19ª rodada.

O clube santista demitiu Paulo Turra e anunciou Diego Aguirre como novo técnico, nesta semana. Para o jogo contra o Leão, o uruguaio não terá à disposição o goleiro João Paulo, o meia Lucas Lima e o atacante Stiven Mendoza. Os três estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo.

No Departamento Médico, estão o volante Alison e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan se recuperam de lesão no joelho. Além disso, o time vive imbróglio fora de campo com Marcos Leonardo, peça importante da equipe. O camisa 9 do time quer ir para a Roma, da Itália, mas o clube paulista não libera o jogador. O atacante de 20 anos não treinou com o grupo e é outro desfalque para o duelo de domingo.

Após vencer o Libertad e garantir a vaga inédita nas quartas de final da Sul-Americana, o Fortaleza quer reencontrar a vitória para subir na tabela. A equipe amarga sequência de quatro derrotas e está em 13º, com 23 pontos. Já o Santos vive uma situação mais preocupante. O Peixe está em 16º lugar, primeiro da zona de rebaixamento, com 18 pontos. O grupo também não vence há quatro partidas.

Fortaleza e Santos se enfrentam neste domingo (13), em jogo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 18h30 (de Brasília), na Arela Castelão. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o confronto ao vivo e em tempo real.