Fortaleza e Ceará aguardam convite para participar da Copa São Paulo de Futebol feminina

Fortaleza e Ceará aguardam convite para participar da primeira edição da Copa São Paulo de Futebol feminina, que será realizada em dezembro de 2023, em São Paulo. Os clubes cearenses manifestaram informalmente interesse em participar da competição.

O Alvinegro tem interesse na participação e aguarda convite para desenvolver o planejamento para o torneio. Do mesmo modo, o Tricolor, que já se articula caso venha a disputar a competição. Tanto Ceará como Fortaleza mantêm a rotina de treinamentos das equipes Sub-20.

Boa parte das atletas também compõem o time principal dos clubes, atuais campeão e vice, respectivamente. No Brasileiro Sub-20, as Leoas chegaram até as quartas de final, quando foram eliminadas pelo Botafogo. Esta foi a melhor campanha do grupo.

A Prefeitura de São Paulo e a Federação Paulista de Futebol anunciaram a criação do torneio em junho deste ano. Ao todo, 16 equipes vão participar da disputa, divididas em quatro grupos. As duas melhores equipes de cada chave avançam. Depois, na segunda e terceira fase, já vão ocorrer a semifinal e a final.

A entidade organizadora ainda não anunciou os times participantes. O torneio deve reunir milhares de jogadoras do Sub-20. O investimento da cidade paulista será de R$ 3,5 milhões de reais. A Copinha é o maior torneio de base do país, conhecida por revelar talentos do futebol.