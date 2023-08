O Elas no Esporte #11 chegou no seu player! Jéssica Falcão é a convidada da vez. A lutadora de jiu-jitsu fala sobre a rotina de treinamentos, a lesão, a falta de investimento, além do sonho de ser professora do esporte. Além do canal de Youtube da TV Diário, também é possível acompanhar o conteúdo pelo Spotify. Aos domingos, você confere o programa na Verdinha FM (às 9h da manhã) e na TV Diário (às 13h05).

