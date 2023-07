O Elas no Esporte nº 9 tá no ar! E, claro, mais uma vez em clima de Copa do Mundo feminina. A jornalista Karoline Tavares é a convidada da vez. O papo é sobre o grupo do Brasil no Mundial. A convidada também é autora do Livro Passa a Bola Para Elas, que fala sobre a presença de mulheres em diretorias de clubes. A conversa faz um balanço sobre o futebol feminino cearense e nacional.

