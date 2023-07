Elas no Esporte #08: entrevista com Janaína Queiroz, jogadora do Botafogo, especial Copa do Mundo

O oitavo episódio do Elas no Esporte já está disponível e em clima de Copa do Mundo! Dessa vez conversamos com a jogadora profissional do Botafogo, Janaína Queiroz, que garantiu o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro feminino. A zagueira de 35 anos bateu um papo com a gente sobre a expetativa da seleção brasileira do Mundial, avaliou as adversárias do Brasil na primeira fase e ainda nos contou um pouco da sua história.

ACOMPANHE A ENTREVISTA COM JANAÍNA QUEIROZ:

