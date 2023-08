Conmebol divulga análise do VAR de expulsão no jogo Fortaleza x Libertad: 'Dá um soco'; vídeo

A Conmebol divulgou, na noite desta quarta-feira (9), o áudio da conversa da arbitragem do jogo entre Fortaleza e Libertad. As equipes se enfrentaram na Arena Castelão, no segundo duelo válido pelas oitavas da Sul-Americana, na última terça-feira.

A partida foi comandada pelo árbitro Facundo Tello. O conteúdo mostra a conversa dele com o VAR da partida, o também argentino Germán Delfino. Aos 46 minutos, Marinho cobrou uma falta perigosa, perto da área, e empatou a partida para o Fortaleza. O resultado garantiu ao time comandado por Vojvoda a vaga inédita nas quartas da Sul-Americana.

A marcação do lance ocorreu logo após a expulsão de Iván Piris. O lateral direito do Libertad recebeu cartão vermelho após acertar um soco em Pikachu, em lance sem a bola. A infração ocorreu aos 41 minutos. Depois de muita reclamação dos jogadores do time paraguaio, o árbitro sustentou a marcação e aplicou o cartão vermelho ao jogador.

Em vídeo, a análise do VAR mostra com clareza o soco de Piris em Pikachu, perto da grande área. Na conversa, é ressaltado também que a bola está do outro lado do campo, longe do lance. Assim, a informação é repassada para Facundo Tello, que confirma a expulsão do lateral do Libertad. Em seguida, Marinho cobra a falta e garante a igualdade no marcador.

Veja análise do VAR

"Olha aí. O 33. Expulsar o número 33. Esta é a situação, veja. Dá um soco, ele dá um soco. Ele dá o golpe e bate. Veja. Quero ver esse golpe. Aí atrás, lentamente. O 33 dá um golpe. O 33 está fora da área. Veja. Não temos um ângulo concreto, abre as câmeras. Estão todas com a bola? Faz tela cheia! Aí dá um golpe. Veja como acerta um soco. Atrás, o 33. Ele dá um soco, um golpe de punho. Se vê claramente o movimento com o punho cerrado. A bola está no outro lado do campo. Facundo o avalia perfeitamente. E a falta é aí. Encontramos a agressão do número 33, tal qual viu em campo."