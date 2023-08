De contestado a herói do Fortaleza na Sula, Marinho afirma: 'estou aqui para honrar essa camisa'

Bastante criticado pela má atuação na último jogo do Fortaleza no Brasileirão, o atacante Marinho saiu do banco de reservas e foi o herói da classificação tricolor para as quartas de final da Copa Sul-Americana de 2023. Em uma cobrança de falta perfeita, ele garantiu o empate por 1 a 1 diante do Libertad e levou o Castelão à loucura.

Atuando com a camisa 12 na competição internacional, o atleta afirmou que vinha se cobrando para melhorar o seu próprio desempenho dentro de campo e que o gol tem um significado muito grande neste início de passagem pelo Leão.

"Cinco jogos já sem marcar, então a gente, pelo alto investimento, se cobra. Eu sou um cara que me cobro muito, mas eu escolhi o Fortaleza, assim como o Fortaleza me escolheu. O torcedor tem todo o direito de cobrar, mas eu quero que ele saiba que eu estou aqui para vestir e honrar essa camisa. Então, o significado é muito grande, por essa equipe, por essa torcida. A gente sabe o quanto é difícil o nosso treinamento, o nosso treinador é incrível e não é porque as vezes estamos fora que a gente reclama, a gente passa força pros amigos que entram. A família é na derrota e na vitória. Só agradecer a Deus", disse.

DE OLHO NO ADVERSÁRIO

Agora, o Fortaleza espera a confirmação do seu adversário nas quartas de final, que sairá do duelo entre América-MG ou Red Bull Bragantino. As duas equipes entram em campo para o jogo da volta das oitavas de final na próxima quinta-feira (10), em São Paulo (SP). No jogo de ida, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), América-MG e Red Bull Bragantino empataram em 1 a 1.