Marinho brinca com desejo de trocar número da camisa após o gol: 'Agora minha camisa é a 12'

No empate do Fortaleza contra o Libertad, na noite de ontem (8), o atacante Marinho marcou o gol que deu a classificação do Leão para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Jogando com a camisa 12 na competição, o jogador marcou um golaço de falta no final do segundo tempo. Em entrevista coletiva após o jogo, Marinho brincou com a vontade de trocar o número da camisa e comentou sobre o gol.

No Campeonato Brasileiro, Marinho atua com a camisa número 15, e na competição o jogador já vinha sendo criticado pelo seu alto investimento e pouco resultado dentro de campo. Mas todas as críticas sumiram quando o jogador marcou o golaço da classificação do Leão na Sula.

"Você tinha falado do gol, da importância. Acho que é muito importante, mas assim, agora a minha camisa é a 12. Acho que se tiver como mudar depois aí. A gente tira a 15 e bota a 12, porque deu certo. Mas é importante, é um gol que marca, mas eu acho que a gente constrói. Mais um passo degrau no nosso objetivo. [...] Eu tenho certeza que a gente vai se preparar bem para esse jogo no domingo", disse Marinho.

No Brasileirão pelo Fortaleza, o jogador atuou em apenas cinco jogos e não soma gols ou assistências. Mas esse mesmo jogador precisou de apenas 35 minutos na Sul-Americana para mandar uma bola na trave e marcar o gol decisivo do Tricolor.

"Sobre a falta, já fiz alguns. Mas esse teve um sabor especial. Eu sempre falo que o gol mais bonito é sempre aquele que é recente. Esse foi um gol muito importante para mim, foi um gol importante também para o clube. Eu nem vi ainda esse gol pela tv, só queria comemorar ali. Sei que Deus ele fez assim [gesto do movimento da bola] com a bola então toda honra e toda glória a ele", finalizou o jogador.