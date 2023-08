Imanol Machuca faz sua estreia como titular do Fortaleza; veja números

A maior contratação da história do Fortaleza fez sua estreia como titular. Na última terça-feira (8), na classificação do Leão sobre o Libertad-PAR, na Copa Sul-Americana 2023, Imanol Machuca foi escolhido entre os 11 titulares de Juan Pablo Vojvoda.

Foi o quarto jogo do atacante argentino com a camisa do Tricolor do Pici, mas apenas o primeiro como titular. Nos outros três jogos, contra Red Bull Bragantino, Libertad (no jogo de ida) e Goiás, Machuca entrou em campo saindo do banco de reservas.

Na partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana, na sua primeira oportunidade como titular como jogador do Fortaleza, Imanol Machuca esteve em campo por 67 minutos. Ele foi substituído aos 22 minutos do segundo tempo da partida.

NÚMEROS DE MACHUCA CONTRA O LIBERTAD, NO CASTELÃO*

Dribles (certos) : 5 (4)

: 5 (4) Toques na bola : 25

: 25 Passes (certos) : 14 (10)

: 14 (10) Passes importantes : 1

: 1 Cruzamentos : 3

: 3 Grandes chances criadas : 1

: 1 Duelos em campo (ganhos) : 7 (5)

: 7 (5) Duelos no ar (ganhos) : 4 (1)

: 4 (1) Perda de posse : 10

: 10 Faltas sofridas: 1

*Os números e estatísticas são da plataforma SofaScore.

Imanol Machuca, de 23 anos, é a maior contratação da história do Fortaleza e do futebol cearense. Ele foi comprado pelo Leão junto ao Unión de Santa Fé por um valor equivalente a cerca de R$ 14,2 milhões.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.