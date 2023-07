Fortaleza x Bragantino: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza volta a jogar na Arena Castelão neste sábado (29) pelo Campeonato Brasileiro. O adversário do Tricolor é o Bragantino, rival direto na tabela de classificação. As equipes entram em campo às 18h30 (horário de Brasília) em partida válida pela 17ª rodada da Série A.

Estacionado com 23 pontos há duas rodadas, o Leão do Pici quer fechar o mês de julho com vitória e mais três pontos na tabela. A equipe inicia a rodada na 9ª colocação, abaixo uma posição do adversário.

O Bragantino tem 25 pontos e é o 8º colocado. O Massa Bruta vem de três jogos sem vencer na competição, com dois empates e uma derrota.

Transmissão

O canal fechado Premiere transmite o jogo com exclusividade na TV. Na rádio, a Verdinha passa as emoções do confronto com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Ausências e dúvidas

Depois de duas derrotas seguidas, para Cuiabá e Palmeiras, o Leão teve mais uma semana cheia de atividades no Pici antes de enfrentar o Bragantino neste sábado. Essa foi a última semana livre do elenco antes do mata mata da Copa Sul-Americana.

Para o duelo, Vojvoda conta com os retornos de Caio Alexandre e Thiago Galhardo. Por outro lado, Zé Welison e Brítez desfalcam o time, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Tinga ainda é dúvida, mas deve seguir fora da lista de relacionados. O jogador ainda trata um edema na posterior da coxa.

Do lado do Bragantino, a equipe também vive uma seca de vitórias. Na última rodada, empatou em 0x0 contra o Internacional. Antes disso, perdeu para o Botafogo e empatou contra o São Paulo.

A delegação do Massa Bruto desembarcou em Fortaleza na quinta-feira (27) e realizou a última atividade antes do jogo no CT do Ceará. A equipe não sofre com perdas por suspensão, mas a lista do Departamento Médico é extensa. O esperado é que o time titular deste sábado seja o mesmo da última partida contra o Colorado.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Dudu, Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Pochettino; Marinho, Galhardo e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Luan Patrick, Natan e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Sorriso, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Ficha Técnica | Fortaleza x Bragantino

Onde: Arena Castelão

Data: 28/07/2023

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (FIFA)

Assistente 2: Celso Luiz da Silva

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda