Fortaleza ultrapassa R$ 32 milhões em reforços na temporada de 2023; veja valores

O Fortaleza investiu mais de R$ 32 milhões com reforços na temporada de 2023. Com orçamento recorde, o clube movimentou a janela de transferência e desembolsou uma receita milionária com reforços, incluindo a compra mais cara do futebol cearense: o atacante argentino Imanol Machuca.

Última contratação anunciada, o atleta foi adquirido por US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 11,8 milhões). Segundo o presidente tricolor Marcelo Paz, ao Jogada 1º Tempo, o clube encerrou o ciclo de contratações do ano.

Com o fechamento da janela do Brasil na próxima quarta-feira (2), o elenco está definido. Dentre as operações, a 2ª contratação mais cara foi o meia Calebe, adquirido por R$ 6 milhões junto ao Atlético-MG.

Na projeção orçamentária para 2023, a diretoria estimou R$ 20 milhões para negociações. O montante engloba a compra dos direitos econômicos (R$ 10 milhões), além dos pagamentos de luvas (R$ 5 milhões) e intermediações de jogadores (R$ 5 mihões). Assim, o índice foi superado.

Investimento do Fortaleza em reforços para 2023

ATA - Imanol Machuca (Unión Santa Fé/ARG): US$ 2,5 milhões [R$ 11,8 milhões]

MEI - Calebe (Atlético-MG): R$ 6 milhões

MEI - Kauan (Goiás): R$ 2,5 milhões

ATA - Júnior Santos (Sanfrecce Hiroshima/JAP): US$ 700 mil [cerca de R$ 3,6 milhões]

LAD - Dudu (Atlético-GO): R$ 3,5 milhões

ATA - Marinho (Flamengo): R$ 2 milhões

LAE - Bruno Pacheco (Ceará): R$ 2 milhões

ZAG - Bernardo Schappo (Ituano): R$ 1,8 milhão

Legenda: O Fortaleza investiu R$ 6 milhões na contratação do meia Calebe junto ao Atlético-MG Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

As demais contratações, segundo a gestão tricolor, não tiveram os montantes revelados, pois foram empréstimos ou reforços que estavam livres ao fechar com o Leão. Se enquadram nessa categoria peças como o ala Pikachu (cedido pelo Shimizu S-Pulse, do Japão) e o meia Pochettino, ex-Austin FC, dos Estados Unidos.

O caso do atacante Lucero, que gerou imbróglio com o Colo-Colo-CHI, também entra nesse grupo. Segundo o Fortaleza, o atleta chegou ao time após se desligar do futebol chileno, ou seja, não existiu negociação direta das equipes, o que fez o jogador ser contratado como agente livre. Apesar disso, a saída do atleta foi com uma multa paga de US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,7 milhões).