Fortaleza e Unión divergem sobre valores envolvidos na compra de Machuca; entenda

Na manhã desta sexta-feira (28), o Fortaleza anunciou a compra de 50% dos direitos econômicos do atacante Imanol Machuca junto ao Unión de Santa Fe por por 2,5 milhões de dólares. Mas segundo o Unión, a operação envolveu 3,1 milhões de dólares.

Ainda de acordo com o Unión, além dos 3,1 milhões de dólares, o clube argentino ainda receberia outros 500 mil dólares em bônus por partidas jogadas. A diferença entre os valores divulgados pelos dois clubes gerou dúvidas em torcedores.

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, o valor total da negociação foi de 3,1 milhões de dólares, contando com taxas e impostos envolvidos na negociação. O valor transferido para o Unión, ou seja, sem as taxas e impostos, foi de 2,5 milhões de dólares.

A informação foi confirmada pelo presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, em entrevista exclusiva ao programa Jogada 1º Tempo, na TV Diário e na Rádio Verdinha FM 92,5.

“O número real é 2,5 (milhões de dólares) por 50%, mais os impostos, o que é normal em toda operação como essa. Eles divulgaram lá com os impostos, a gente divulgou o valor real que vai sair do caixa do Fortaleza".

ASSISTA A ENTREVISTA COM MARCELO PAZ