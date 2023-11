Contra o Fortaleza, Tiago Nunes tem apenas duas dúvidas para escalar o Botafogo; veja provável

Com apenas sete dias de atividades, Tiago Nunes não deverá fazer mudanças na equipe do Botafogo para enfrentar o Fortaleza nesta quinta-feira (23), às 19h, na Arena Castelão, em jogo atrasado da 29ª rodada da Série A.

Nos treinamentos que antecederam a partida, o treinador manteve a equipe na formação 4-2-3-1, que, inclusive, ele utilizou em boa parte dos clubes que passou na sua carreira, e buscou dar uma injeção de ânimo no elenco botafoguense para retomar a confiança do ex-líder do Brasileirão.

As duas únicas incertezas são a presença de Tiquinho Soares no ataque, já que há cerca de duas semanas o atacante sofreu uma lesão no jogo contra o Bragantino e só treinou duas vezes sob o comando de Nunes. A outra dúvida é no meio de campo, com as opções de Marlon Freitas e Danilo Barbosa.

Legenda: Tiquinho voltou a treinar no Botafogo nesta segunda-feira Foto: Vítor Silva/Botafogo

Com isso o Botafogo deve ir a campo com: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal; Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê; Júnior Santos, Eduardo, Victor Sá; Tiquinho Soares (Diego Costa).