Lucero diz que não há causa definida para mau momento do Fortaleza na Série A: 'salário está em dia'

Principal referência no ataque do Fortaleza, o atacante Juan Martín Lucero afirmou em coletiva, nesta quarta-feira (22), que não há uma situação específica que explique a atual situação do Tricolor na Série A do Brasileiro, há sete jogos sem vencer.

O camisa 9 do Leão refutou, inclusive, atrasos salariais e problemas do elenco com o técnico Juan Pablo Vojvoda. “Gostaria que a gente tivesse algum problema para poder resolver o que está acontecendo, mas a gente se mata treinando, o grupo está fechado, os salários estão em dia, não acontece nada com relação ao treinador, pelo contrário, está tudo bem", disse Lucero.

O argentino reconheceu que o time demora a reverter a atual situação, mas garantiu empenho máximo de todos para que o time volte a vencer. “Estamos trabalhando com mais concentração, com mais esforço do que vínhamos fazendo todos os dias [...] trabalhado para manter a cabeça no empenho do dia a dia e num esforço maior, estar mais unidos que nunca", afirmou.

Legenda: Lucero assinou contrato com o Fortaleza até o fim de 2025 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Lucero reforçou os feitos do grupo em 2023 com o intuito de pedir um voto de confiança para o Fortaleza reverter o atual quadro. "Somos os mesmos jogadores que levou o time à final da Sul-Americana e hoje tentamos dar volta em uma situação negativa, mas é futebol, estamos fazendo o possível para voltar a ganhar e ser o time que fomos no resto do ano", enfatizou.

Luta pela Sul-Americana

Questionado se o time do Fortaleza hoje briga para se manter na Série A, o atacante argentino disse que não e colocou o foco do Leão em conquistar uma vaga em uma competição internacional para 2024.

"Nossa briga é para classificar para uma competição internacional. Sabemos que estamos longe da Libertadores, mas a Sul-Americana está perto e para todos nós é muito importante conquistar esse objetivo", concluiu.