Fortaleza tem retrospecto negativo contra Tiago Nunes, técnico do Botafogo que estreia contra o Leão

O Fortaleza terá pela frente, nesta quinta-feira (23), um velho conhecido: o técnico Tiago Nunes. O novo treinador do Botafogo fará sua estreia justamente diante do Tricolor do Pici, em jogo atrasado da 29ª rodada da Série A, que acontece nesta quinta no Castelão.

Nos últimos quatros anos, Fortaleza e Tiago Nunes se enfrentaram em oito oportunidades, entre jogos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. O novo treinador leva a melhor, com três vitórias contra apenas uma do Leão.

VEJA O RETROSPECTO DO FORTALEZA CONTRA TIAGO NUNES

Fortaleza 2 x 1 Athletico-PR | Brasileirão 2019

Fortaleza 0 x 0 Athletico-PR | Copa do Brasil 2019

Athletico-PR 1 x 0 Fortaleza | Copa do Brasil 2019

Athletico-PR 4 x 1 Fortaleza | Brasileirão 2019

Corinthians 1 x 1 Fortaleza | Brasileirão 2020

Grêmio 0 x 0 Fortaleza | Brasileirão 2021

Fortaleza 0 x 4 Ceará | Brasileirão 2021

Fortaleza 1 x 1 Ceará | Copa do Nordeste 2022

No geral, são oito jogos, quatro empates, três vitórias de Tiago Nunes e uma vitória do Fortaleza. O aproveitamento do treinador contra o Leão é de 54,16%, enquanto o do Tricolor do Pici é de 29,16%.

Fortaleza e Botafogo entram em campo nesta quinta-feira (23), às 19h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 29ª rodada da Série A do Brasileirão 2023, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor do Pici ocupa atualmente a 12ª colocação na tabela de classificação, com 43 pontos em 33 rodadas disputadas. Já o Botafogo é o atual segundo colocado do torneio, com 60 pontos conquistados em 33 jogos.

