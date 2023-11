Cruzeiro x Vasco da Gama: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira, 22 de novembro às 19:00h (horário de Brasília), contra o Vasco da Gama pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O jogo interessa também ao Fortaleza. Com 43 pontos, o Tricolor está na 12ª colocação. O Cruzeiro está em 16º com 40 pontos e o Vasco em 15º com 40 pontos.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora: Premiere

Palpites

Escalação

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Ian Luccas, Jussa e Nikão; Bruno Rodrigues e Rafael Papagaio.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Alex Teixeira e Gabriel Pec; Vegetti.

Cruzeiro x Vasco da Gama

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Horário: 19:00h (de Brasília), quarta-feira, 22 de novembro

Árbitro: Leandro Vuaden