Botafogo embarca para enfrentar o Fortaleza com Tiquinho entre os relacionados; veja lista completa

O Botafogo embarcou para enfrentar o Fortaleza, pela Série A, no início da tarde desta quarta-feira (22). O grande reforço para o time que agora tem Tiago Nunes no comando é o retorno do atacante Tiquinho Soares, que sofreu uma entorse no tornozelo na última partida do clube contra o Bragantino. Recuperado, o camisa 9 do Glorioso pode ser titular na partida desta quinta (23), às 19h, na Arena Castelão.

Além de Tiquinho, o goleiro Lucas Perri também aparece entre os relacionados depois de estar com a Seleção Brasileira nas partidas válidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Veja a lista de relacionados completa abaixo:

O jogo desta quinta também marca a estreia de Tiago Nunes no comando técnico do Botafogo. O treinador foi contratado com a missão de levar o time ao título do Brasileirão após a perda de toda a gordura acumulada ao longo da competição. Hoje, o Glorioso é o segundo colocado, com 60 pontos, e precisa da vitória para retornar ao primeiro lugar.