Torcedores do Fortaleza cobram elenco em treino no Pici

O treinamento do Fortaleza desta segunda-feira (20) no Pici foi marcado por cobranças de torcedores ao elenco e comissão técnica após o 8º jogo sem vitória na temporada, sendo o 7º na Série A do Brasileiro.

O teor da conversa com o elenco e o técnico Juan Pablo Vojvoda foi pacífica, mas de cobrança por resultados. Os torcedores também deixaram claro que vão apoiar o time nos 2 jogos seguintes em casa. Como mandante, o Leão ainda enfrenta o Botafogo, na quinta-feira (23), às 19 horas no Castelão e diante do Goiás, no dia 3 de dezembro, às 20 horas.

Entre os que falaram pelo Fortaleza, estiveram o presidente Marcelo Paz, o técnico Juan Pablo Vojvoda e o capitão Tinga.

Clima ruim

Após a derrota para o Cruzeiro por 1 a 0 no último sábado no Castelão por 1 a 0, a torcida protestou na arquibancada com vaias e chamou o time de 'sem vergonha'.

Situação na tabela

O Fortaleza vive sua pior sequência na 'Era Vojvoda' - são 8 jogos sem vencer, sendo 7 pela Série A mais a final da Sul-Americana - e vê o pelotão debaixo da tabela se aproximar.

Com 43 pontos, o Tricolor é o 12º colocado, 5 pontos do 1º time que abre o Z4, o Bahia. Até a vaga na Sul-Americana que era praticamente certa está ameaçada, já que o 15º colocado, que fica fora da competição, é o Vasco, com 40 pontos, está próximo do time cearense.