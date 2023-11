Em luta pela permanência, Fortaleza tem campanha abaixo dos últimos dois anos na Série A

Diferente do que o torcedor já está acostumado, o Fortaleza de 2023 tem deixado a desejar na reta final do Campeonato Brasileiro Série A. Essa temporada já é a pior desde a chegada do treinador Juan Pablo Vojvoda ao comando do tricolor, que em 2022, na 33ª rodada estava invicto a sete jogos e ocupava a 10ª posição com 45 pontos.

No ano de 2023, o Leão luta pela permanência na Série A. Distante apenas cinco pontos do primeiro colocado da zona de rebaixamento (atualmente, o Bahia), o Fortaleza está sem vencer a sete partidas no Brasileirão, cenário inverso da temporada passada, somando seis derrotas, e terá pela frente uma sequência de jogos desafiadora, enfrentando três times que integram o G4 da competição (Botafogo, Palmeiras e Bragantino).

Além das sete rodadas sem vencer na Série A, o Leão também acumula o empate na final da Sul-Americana, que foi decidida nos pênaltis e a equipe cearense ficou com o segundo lugar da competição. Contando com esse empate, no total são oito jogos sem vitórias.

33ª RODADA (2021, 2022 e 2023)

Fortaleza 2021: 6º lugar | 33 jogos | 49 pontos | 14 vitórias | 7 empates | 12 derrotas

Fortaleza 2022: 10° lugar | 33 jogos | 45 pontos | 12 vitórias | 9 empates | 12 derrotas

Fortaleza 2023: 12º lugar | 33 jogos | 43 pontos | 12 vitórias | 7 empates | 14 derrotas

O próximo compromisso do Leão na Série A é contra o Botafogo, em jogo atrasado, válido pela 29ª rodada. A partida acontece na Arena Castelão, na quinta-feira (23), às 19h (de Brasília).

