Vojvoda explica substituições e afirma que Fortaleza fez uma partida equilibrada contra o Cruzeiro

Na noite deste sábado (18), o Fortaleza sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. O revés contra o Cruzeiro é o oitavo jogo em sequência do Leão, entre Série A e Copa Sul-Americana. Mesmo sem a vitória, o treinador Juan Pablo Vojvoda lamentou o momento ruim, mas afirmou que sua equipe fez uma partida equilibrada diante do rival mineiro.

Juan Pablo Vojvoda Treinador do Fortaleza "É um momento complicado. Tivemos uma série de partida que não pudemos encaixar uma vitória. Acho que hoje o time mereceu um pouco mais, mas a realidade é que não conseguimos os três pontos e temos que tratar de fazer isso. Não sei se essa explicação está no cansaço ou na quantidade de jogos. Havia sete partidas em que não ganhávamos. Hoje foi uma partida muita equilibrada, onde se definiu por um lance muito polêmico, que não vou me pronunciar por isso. O time teve funcionamento, volume de jogo, chances de gol. Faltou essa força que já tivemos em outras partidas e outros momentos do Fortaleza. Nós terminávamos a partida com a torcida estimulando muito e hoje faltou isso", disse.

Durante a partida, o técnico argentino optou por algumas mudanças no seu time, colocando Galhardo, Marinho, Guilherme e Pochettino em campo. No entanto, a torcida tricolor não gostou das alterações e vaiou as escolhas do comandante no jogo. Vojvoda explicou que as escolhas foram treinadas durante a semana e que as escolhas visavam dar mais força ao time durante os minutos restantes.

Juan Pablo Vojvoda Treinador do Fortaleza "Quanto às substituições, treinamos isso durante a semana, com Pochettino um pouco mais atrás. Acho que ele entrou bem. Meu pensamento também foi pelo fato de o Zé Welison estar com um cartão amarelo. O torcedor não gostou, mas eu tenho que tomar decisões. Depois, as outras substituições foram Galhardo por Calebe, Marinho por Machuca. Necessitávamos de força. Tivemos um bom volume de jogo, críamos situações de gol, mas faltava essa força. Eu preferi deixar o Pikachu em campo e não fazer uma substituição por fazer. Eu tomo riscos e talvez o risco não deu certo, mas teríamos gente no campo que tem gols. Optei por isso", comentou.

VEJA A COLETIVA COMPLETA: