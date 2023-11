Fortaleza x Cruzeiro: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e Cruzeiro cumprem neste sábado (18) partida atrasada do Campeonato Brasileiro, válida pela 30ª rodada da competição. As equipes entram em campo às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, na capital cearense. Os três pontos em jogo valem muito para o Leão, que não vence há seis rodadas, e para o Cruzeiro, que luta contra o rebaixamento.

Com expectativa de bom público no Gigante da Boa Vista, o Tricolor aposta na força como mandante para voltar a vencer na Série A. A seca de vitórias fez o time despencar na tabela de classificação, hoje o Leão é o 12º colocado com 43 pontos. Mas, ainda no returno, já chegou a figurar dentro do G-6 do Brasileirão.

Punido pelo STJD, o Cruzeiro não vai ter torcida visitante na Arena Castelão. Sob o novo comando de Paulo Autuori, o time luta pelos três pontos para sair do Z-4. Os mineiros não vencem no campeonato há três rodadas. Na tabela, o Cruzeiro é o 17º colocado com 37 pontos, seis a menos que o Fortaleza.

Transmissão

O jogo tem transmissão exclusiva pelo canal fechado Premiere. Na rádio, a Verdinha também passa todas as emoções da partida com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Como chega o Fortaleza | Ausências e dúvidas

Pressionado por vitórias, o Fortaleza volta a jogar em casa na temporada em busca de somar os três pontos que garantem matematicamente o time na Série A do próximo ano. Além disso, a equipe também quer encaminhar a classificação na Copa Sul-Americana de 2024.

Durante a semana, o Presidente Marcelo Paz concedeu entrevista coletiva e destacou a importância do jogo contra o Cruzeiro. O mandatário pediu o apoio do torcedor no Castelão e destacou o quanto confia nos jogadores do elenco.

"Se tiver que cobrar, pode cobrar a mim. A culpa é do Marcelo. Eu confio nos jogadores e na comissão técnica. Eles tem tudo para fazer um bom trabalho. Tenho certeza que vamos terminar o ano bem e felizes. Vamos criar um clima positivo para sábado", destacou Marcelo.

O desempenho como mandante no ano é positivo, o time só perdeu cinco partidas no Castelão durante toda a temporada. No Brasileirão foram três derrotas até aqui, incluindo a última diante da torcida, contra o Flamengo.

Para esse confronto, a equipe tricolor teve mais tempo de preparação entre um jogo e outro. Sem viagens, Vojvoda conduziu todos os treinamentos no Pici. O treinador tem todos seus principais atletas à disposição.

Trabalho intenso no Centro de Excelência Alcides Santos! 💪🦁



Acompanhe como está sendo nossa preparação para o confronto diante do Cruzeiro.



🔗 https://t.co/3IA4r7MMsf#FortalezaEC pic.twitter.com/ucdxdgOZZ8 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) November 17, 2023

Sem desfalques por suspensão, o Fortaleza vai jogar com força máxima contra o Cruzeiro. As únicas baixas do elenco são Hércules, Vinícius Zanocelo e Tobias Figueiredo, entregues ao Departamento Médico.

Como chega o Cruzeiro | Ausências e dúvidas

Na Arena Castelão, o novo treinador Paulo Autuori faz sua estreia à frente do time mineiro. O comandante assumiu após a última derrota do time, contra o Coritiba, quando o então técnico Zé Ricardo foi demitido. Nessa mesma partida, houve invasão da torcida em campo, por isso, o time foi punido pelo STJD e não terá torcida presente neste sábado.

Para blindar a equipe, que não vence há três rodadas, Autuori realizou a maior parte da preparação em Itu, no interior de São Paulo. A mudança ocorreu também por motivos de segurança, já que havia grandes possibilidades de acontecer protestos da torcida na Toca da Raposa.

O trabalho continua! Amanhã temos mais um desafio importante.



📸 @ggaleixo pic.twitter.com/daoAx0038H — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) November 17, 2023

Assim como o Fortaleza, o Cruzeiro também teve mais tempo para treinar. Essa, inclusive, foi a última semana livre da raposa no ano. A equipe mineira ainda enfrenta Vasco, Goiás, Athletico-PR, Botafogo e Palmeiras na reta final da Série A.

No time celeste serão desfalques: Rafael Bilu e Ramiro (lesionados); Gilberto (afastado pela diretoria); Wesley (por opção técnica).

Palpites

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Pochettino; Pikachu, Guilherme e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Cruzeiro:

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Ian Luccas (João Marcelo), Nikão (Fernando Henrique) e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Rafael Elias. Treinador: Paulo Autuori.

Ficha Técnica | Fortaleza x Cruzeiro

Local: Arena Castelão

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Data: 18/11/2023

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (FIFA)

Assistente 2: Alessandro Alvaro Rocha de Matos

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA)