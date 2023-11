Fortaleza anuncia abertura de check-ins e venda de ingressos para jogo contra o Botafogo

O Fortaleza anunciou, na noite do domingo (19), que nesta segunda-feira (20) será reaberto os check-ins para o jogo atrasado contra o Botafogo, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Os check-ins serão liberados de acordo com o plano de sócio de cada torcedor, sendo conselheiros e proprietários os primeiros a se garantirem na partida, com check-ins liberado a partir de 9h (de Brasília). Além disso, no mesmo horário também será aberta a venda de ingressos para a partida.

Os check-ins que foram realizados para a primeira data do confronto entre as equipes, dia 24 de outubro, ainda estão válidos e não precisam ser realizados novamente.

Para os setores superior sul, inferior norte/sul, superior central e especial, o Fortaleza está realizando a promoção do sócio acompanhante, e para quem não faz parte do programa de sócio, os ingressos serão vendidos com preços promocionais, sendo vendidos a partir de R$ 10. Os torcedores interessados poderão garantir seus bilhetes nas lojas oficiais.