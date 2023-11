Fortaleza chega a pior sequência com Vojvoda no comando; veja números

Após ser derrotado pelo Cruzeiro neste sábado (18), o Fortaleza chegou a sua pior sequência com Vojvoda no comando da equipe. Ao todo, são oito partidas consecutivas em que o Leão não sabe o que é conquistar um resultado positivo. No período, em jogos válidos pela Série A e pela final da Copa Sul-Americana de 2023, são apenas dois empates e seis derrotas.

O máximo que já havia acontecido foi em 2021, quando, em duas oportunidades, o Fortaleza passou seis jogos seguidos sem vencer, envolvendo partidas da Série A e da Copa do Brasil. Já em 2022, o fato se repetiu mais uma vez. Entre duelos da Série A, Copa do Brasil e Libertadores, o Tricolor do Pici encarou novamente um jejum de seis confrontos sem triunfar.

VEJA AS SEQUÊNCIAS ABAIXO:

2021

Seis jogos sem vencer 15 agosto 2021 e 12 de setembro:

Fortaleza 1 x 1 Santos - Série A 2021 Juventude 1 x 1 Fortaleza - Série A 2021 São Paulo 2 x 2 Fortaleza - Copa do Brasil 2021 Fortaleza 0 x 0 Cuiabá - Série A 2021 Bahia 4 x 2 Fortaleza - Série A 2021 Fortaleza 0 x 2 Atlético-MG - Série A 2021

Seis jogos sem vencer entre 27 de outubro e 17 de novembro:

Fortaleza 1 x 2 Atlético-MG - Copa do Brasil 2021 América-MG 2 x 1 Fortaleza - Série A 2021 Corinthians 1 x 0 Fortaleza - Série A 2021 Fortaleza 1 x 1 São Paulo - Série A 2021 Bragantino 3 x 0 Fortaleza - Série A 2021 Fortaleza 0 x 4 Ceará - Série A 2021

2022

Seis jogos sem vencer entre 25 de junho e 13 de julho:

Atlético-MG 3 x 2 Fortaleza - Série A 2022 Fortaleza 1 x 1 Estudiantes - Libertadores 2022 Coritiba 2 x 1 Fortaleza - Série A 2022 Estudiantes 3 x 0 Fortaleza - Libertadores 2022 Fortaleza 0 x 0 Palmeiras - Série A 2022 Ceará 1 x 0 Fortaleza - Copa do Brasil 2022

SEQUÊNCIA ATUAL DE OITO JOGOS SEM VENCER (A PIOR DE VOJVODA NO FORTALEZA):

Vasco 1 x 0 Fortaleza - Série A 2023 Bahia 2 x 0 Fortaleza - Série A 2023 Fortaleza 1 x 1 LDU - Copa Sul-Americana 2023 Atlético-MG 3 x 1 Fortaleza - Série A 2023 Fortaleza 0 x 2 Flamengo - Série A 2023 Athletico-PR 1 x 1 Fortaleza - Série A 2023 Cuiabá 2 x 1 Fortaleza - Série A 2023 Fortaleza 0 x 1 Cruzeiro - Série A 2023