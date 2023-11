Defesa do Fortaleza não sofreu gols em apenas uma rodada durante o returno da Série A; veja números

Sem vencer há sete rodadas no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza encara uma crise também no seu setor defensivo, que vive seu pior momento no ano.

O Tricolor do Pici sofreu pelo menos um gol por jogo no Brasileirão desde a 21ª rodada, quando venceu o Coritiba por 3x1 no Castelão. De lá pra cá, o time entrou em campo 13 vezes e em todas a defesa foi vazada.

Ao todo, nesse período, o time de Vojvoda sofreu 19 gols, com média de 1,5 gols por partida. No geral, na Série A, o time foi vazado 38 vezes.

A última vez que o Fortaleza terminou um jogo sem sofrer gols no Brasileirão foi há três meses, quando venceu o Internacional por 1x0 no Beira Rio.