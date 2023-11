Ex-Ceará, Tiago Nunes é anunciado como novo técnico do Botafogo, que luta pelo título do Brasileirão

O treinador Tiago Nunes, que comandou o Ceará entre 2021 e 2022, foi anunciado na manhã desta quinta-feira (16) como o novo técnico do Botafogo. O treinador de 43 anos assinou contrato com a equipe carioca até o final de 2025.

Tiago já havia desembarcado no Rio de Janeiro (RJ) na última segunda-feira (13), mas só foi oficializado pelo Botafogo nesta quinta. De acordo com o clube, “o acerto estava inicialmente previsto para janeiro do próximo ano, mas as partes anteciparam a parceria”.

O último trabalho de Tiago Nunes no futebol brasileiro foi à frente do Ceará, entre os dias 30 de agosto de 2021 e 25 de março de 2022. Pelo Vovô, foram 32 partidas disputadas, entre Brasileirão, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Copa do Brasil.

Após ser demitido do Ceará, Tiago Nunes embarcou para o Peru, onde comandou o Sporting Cristal. Pela equipe peruana, foram 47 jogos e 22 vitórias, incluindo Liga Peruana, Taça Libertadores e Copa Sul-Americana.

Tiago Nunes chega ao Botafogo com a missão de conduzir o Glorioso na luta pelo título brasileiro. A equipe carioca ocupou a liderança da Série A durante boa parte da competição, mas caiu de rendimento e perdeu a primeira posição para o Palmeiras. O Botafogo tem 60 pontos em 33 jogos, enquanto o Palmeiras tem 62 pontos em 34 jogos.