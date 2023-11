Tiquinho Soares volta a treinar no Botafogo e deve enfrentar o Fortaleza na quinta-feira

O atacante Tiquinho Soares voltou a treinar com o grupo do Botafogo nesta segunda-feira (20), e deve reforçar a equipe para o duelo contra o Fortaleza, na quinta-feira, às 19h, no Castelão. O atacante sofreu uma torção no tornozelo direito na partida contra o Bragantino, no último dia 12.

Tiquinho é o vice-artilheiro da Série A com 16 gols. Mas desde que retornou de grave lesão após a partida contra o Cruzeiro, na penúltima rodada do 1º turno, ele marcou apenas três gols nas 11 partida que fez. O atacante não teve o mesmo rendimento após sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e ficar 5 semanas ausente dos gramados.

Duelo com o Leão

O Bota é o vice-líder do Brasileirão, com 60 pontos, 2 do líder Palmeiras, mas com um jogo a menos, exatamente o duelo contra o Fortaleza na quinta-feira. A partida também marca a estreia de Tiago Nunes como técnico do Botafogo.