Goleada do Ceará sobre Fortaleza fecha temporada de Clássicos-Rei em 2021; veja balanço do ano

A goleada do Ceará diante do Fortaleza, nesta quarta-feira (17), marcou o último confronto entre os rivais cearenses na temporada 2021. E o retrospecto dos confrontos é pautado pelo equilíbrio: duas vitórias para cada lado e três empates.

Pela Série A do Campeonato Brasileiro, amplo domínio do Ceará, com duas vitórias conquistadas. Pela Copa do Brasil, por sua vez, o Fortaleza eliminou o maior rival, faturou R$ 2,7 milhões e avançou às quartas de final.

No âmbito estadual e regional (Copa do Nordeste), vantagem do Fortaleza, com uma vitória e dois empates. A equipe de Juan Pablo Vojvoda conquistou o tricampeonato do Cearense ao empatar com o Ceará na final.

Confira os confrontos do Clássico-Rei na temporada 2021:

(20/03/2021) Ceará 0 x 0 Fortaleza - Copa do Nordeste

(15/05/2021) Ceará 0 x 2 Fortaleza - Campeonato Cearense

(23/05/2021) Fortaleza 0 x 0 Ceará - Campeonato Cearense

(02/06/2021) Fortaleza 1 x 1 Ceará - Copa do Brasil

(10/06/2021) Ceará 0 x 3 Fortaleza - Copa do Brasil

(01/08/2021) Ceará 3 x 1 Fortaleza - Série A do Campeonato Brasileiro

(17/11/2021) Fortaleza 0 x 4 Ceará - Série A do Campeonato Brasileiro

Legenda: Vina anotou dois gols na goleada do Ceará por 4 a 0 contra o Fortaleza nesta quarta-feira (17) Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Artilheiros dos confrontos

O atacante David, do Fortaleza, foi o artilheiro dos confrontos na temporada 2021, com três gols marcados. O camisa 17 marcou pela Copa do Brasil (2x) e pelo Campeonato Cearense.

Do lado alvinegro, a artilharia é dividida entre Vina e Cléber, com dois gols marcados cada. O camisa 29 marcou duas vezes na goleada desta quarta-feira (17) pela Série A, enquanto o camisa 89 assinalou o tento da vitória no primeiro turno do Brasileirão.

Confira todos os atletas que marcaram gols no clássico:

David (3 gols)

Cléber (2 gols)

Vina (2 gols)

Wellington Paulista (1 gol)

Felipe (1 gol)

Kelvyn (1 gol)

Rick (1 gol)

Tinga (1 gol)

Yony González (1 gol)

Lima (1 gol)

Jordan (1 gol contra)

Legenda: David foi o artilheiro do Clássico-Rei na temporada 2021 com três gols marcados Foto: Thiago Gadelha/SVM